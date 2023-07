Nichts mit ausschlafen: Warum eine Radtour 16 Jugendliche und fünf Betreuer in acht Tagen zusammengeschweißt hat.

Sommerferien in Halle

Die Gruppe ist in acht Tagen von Tangermünde nach Halle radelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sie haben es geschafft: 16 Jugendliche und fünf Betreuer sind in acht Tagen von Tangermünde nach Halle geradelt. Insgesamt 210 Kilometer mussten sie auf dem Weg zurücklegen und nicht nur gegen den inneren Schweinehund, sondern auch die drückende Hitze kämpfen. Mit einem gewissen Stolz hat die Gruppe am Donnerstagnachmittag das Kinder- und Jugendhaus in der Südstadt erreicht – zu Recht, findet Sozialarbeiter Christian Wagner, der die geförderte Tour schon mehrmals begleitet hat.