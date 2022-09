Begegnung mit dem Winnetou des Ostens in Halle

Halle (Saale)/MZ - Voll ist es an diesem Abend in der Thalia Buchhandlung am Markt. Es ist nach 20 Uhr, und immer noch kommen Leute die Rolltreppe heraufgefahren - so viele, dass neue Stühle geholt werden, damit alle Besucher Platz und vor allem gute Sicht auf das Podium haben. An dem nehmen wenig später zwei prominente Gäste Platz: Der für ganze 40 „Polizeiruf“-Folgen verantwortlich zeichnende Drehbuchschreiber, Autor und Filmemacher Eberhard Görner - und eine „echte Legende“, wie Görners Gesprächs- und Lese-Partner angekündigt wird. Vor allem seinetwegen sind die meisten Zuhörer an diesem Abend hier: Gojko Mitić.