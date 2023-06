Am Glauchaer Platz in Halle werden die Ampeln erneuert. Davon sollen vor allem Fahrradfahrer profitieren. Doch es gibt Kritik weil die Kosten für das Projekt explodiert sind.

Neue Baustelle in Halle: Glauchaer Platz bekommt neue Ampeln

Blick auf den Glauchaer Platz in Halle, auf dem viele Ampeln stehen. Sie sollen bald erneuert werden.

Halle (Saale)/MZ - Am Glauchaer Platz in Hale unter der Hochstraße sollen demnächst neue Ampeln installiert werden. Der Finanzausschuss der Stadt hat dafür am Dienstag 590.000 Euro bereitgestellt.