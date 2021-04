Baustelle auf dem Wasser als Herausforderung

Halle (Saale) - Viele Hallenser werden sie kennen, obwohl (oder gerade weil?) sie verborgen unter einem Felsen liegt: Die Jahnhöhle unterhalb der Klausberge ist so etwas wie ein Geheimtipp für Saale-Spaziergänger. Einst war sie für den berühmten Turnvater Jahn, der ihr den Namen verlieh, tatsächlich ein Geheimversteck.

Nun bekommt die Jahnhöhle, die eigentlich nur einen größeren Felsspalt darstellt, samt Umfeld eine Frischekur verpasst. Denn vor allem Zugänge, Treppenanlagen und das Areal rund um die 1878 eingeweihte Gedenkstätte für den Initiator der deutschen Turnbewegung sind im Laufe der Zeit marode geworden, zudem hat das Hochwasser 2013 die Anlage massiv geschädigt. Die Arbeiten, die laut Stadt rund 1,1 Millionen Euro kosten, werden daher komplett im Zuge der Fluthilfe finanziert.

„Für uns ist das eine technische Herausforderung“

Derzeit haben am Fuße der Klausberge nun die Experten der halleschen Firma Tief- und Spezialbau das Sagen. Der Wintereinbruch im Februar und erst recht der kurzzeitige hohe Wasserstand der Saale hätten den Baustart verzögert, so Geschäftsführer Stefan Becker. Und gerade der Saalepegel ist für das von der Stadt in Auftrag gegebene Sanierungsvorhaben von entscheidender Bedeutung: Ein Großteil der Arbeiten erfolgt vom Wasser aus. „Für uns ist das eine technische Herausforderung“, so Becker, dessen Fachbetrieb für Rohrleitungsbau mit der Sanierung unter anderem am „Krug zum grünen Kranze“ bereits Erfahrungen mit wasserseitigen Arbeiten hat.

„Doch das hier ist nochmal was Besonderes“, so Becker. Nicht nur, weil sämtliche Baustoffe, Maschinen und Geräte bis hin zum Bagger über die Saale transportiert werden müssten, da man anders die Baustelle nicht erreiche. Problematischer sei es, für die geplante Neubetonierung des umlaufenden Weges Stützpfeiler in den harten Fels einzubringen. „Insgesamt 26 Löcher müssen bis etwa 2,80 Meter tief in den Porphyr gebohrt werden, um während der Wegearbeiten am Felsvorsprung das Gerüst zu stützen“, so Bauleiter Michael Körner. Dafür setze man eigens Schweizer Technik ein.

„Wir müssen schnell sein.“

Und nicht nur die: Auch Schubboot „Marieke“, benannt nach der Tochter von Geschäftsführer Becker, kommt zum Einsatz. Bootsführer Henry Vieweg steuert das 240 PS starke Boot ständig zwischen Saaleufer und Saale-Ponton hin und her. „Ein Kraftakt wird es nochmal, wenn es ans Betonieren geht“, so Körner. Denn der flüssig angelieferte Baustoff - 14 Kubikmeter werden gebraucht - müsse zügig verarbeitet werden: Er härtet innerhalb etwa einer Stunde aus,- „gerechnet von der Auslieferung ab Werk“, so Körner. Das heißt: „Wir müssen schnell sein.“ Was aufgrund der speziellen Verhältnisse vor Ort nicht einfach werde.

Noch aber sind Beckers Mitarbeiter dabei, die Natursteinmauer vor der Jahnhöhle sowie den Schutz vor einer Ausspülung des Ufers zu erneuern. Ein Ziergeländer wird derzeit in der halleschen Metallbaufirma Cronberg abgestrahlt und aufgearbeitet. Laut Stadt sollen die Arbeiten unmittelbar an der Jahnhöhle Ende Mai beendet sein. Anschließend geht es im ab Ende April an die Sanierung des Treppenaufgangs zu den Klausbergen. Die Arbeiten am nördlichen Teil des Spazierweges an den Klausbergen, der entlang der Saale Richtung Trotha führt, erfolgt im nächsten Jahr. (mz/Katja Pausch)