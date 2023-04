Baustelle an der B100

Die Mauer an der B100 kurz vor der Einmündung der Dessauer Straße soll erneuert werden.

Halle (Saale)/MZ - An der Berliner Chaussee (B100) in Halle wird es voraussichtlich ab Herbst eine neue Baustelle geben. Eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen in die Stadt wird dadurch wohl zum Nadelöhr für Autofahrer. Eine Stützwand aus Beton kurz vor der Einmündung der Dessauer Straße müsse erneuert werden, heißt es aus der Stadtverwaltung.