Durch die Vollsperrung der Volksmannstraße am Riebeckplatz dreht sich in weiten Teilen der Stadt kein Rad mehr. Wütende Autofahrer kritisieren die Planung.

Baustelle am Riebeckplatz sorgt für Verkehrsinfarkt in Halle - Autofahrer stinksauer

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Vollsperrung der Volkmannstraße am Riebeckplatz in Richtung Norden hat Halle am Mittwoch das größte Verkehrschaos der letzten Jahre beschert. Gegen 11 Uhr wurden die beiden Fahrspuren abgeriegelt. Danach brach der Verkehr komplett zusammen.