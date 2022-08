Am Mittwochmorgen wurde im Mühlwegviertel in Halle eine alte Linde gefällt. Zu Beginn der Arbeiten formierte sich Protest von Anwohnern. Warum Polizei und Ordnungsamt zum Einsatz kommen mussten.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochmorgen rückten im Advokatenweg im Mühlwegviertel in Halle zwei Arbeiter mit ihren Kettensägen an, um eine rund 70 Jahre alte Linde zu fällen. Der Baum soll weg, weil dort eine Tiefgarage für eine neue Zahnarztpraxis ihre Einfahrt erhalten soll.