Sachsen-Anhalts größte Geburtsklinik und die Stadt Halle haben zur Pflanzaktion in die Dölauer Heide eingeladen. Das Interesse war größer als erwartet.

Bäume für Babys - Startschuss für Geburtenwald in Halle

Familien in Sachsen-Anhalt

Ein neues Stück Wald: Hunderte Menschen haben in der Dölauer Heide Bäume für Neugeborene gepflanzt.

Halle (Saale)/MZ - Eine Hauptperson des Tages hat das große Ereignis in der Dölauer Heide am Sonnabend komplett verschlafen. Dabei haben seine Eltern Maxi Ludwig und Tim Schmiedehausen für ihren gerade sieben Wochen alten Sohn an diesem Vormittag eine Wildkirsche gepflanzt – als Teil des neuen Geburtenwaldes, der auf der Aufforstungsfläche nun heranwachsen soll.