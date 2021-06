Bäume am Hufi bleiben stehen: Wie Radweg am Ostufer nun gebaut werden soll

Einen separaten Rundweg um den Hufeisensee gibt es streng genommen gar nicht. Etwa sechs Kilometer brauchen Fußgänger und Radfahrer, um das größte stehende Gewässer der Stadt zu umrunden. Im Nordosten bei Büschdorf hat die Stadt nun für 151.000 Euro den Weg auf einer Länge von 734 Metern asphaltiert, 89 Meter davon als zusätzliche Anbindung zur Käthe-Kollwitz-Straße.

Derzeit nur Trampelpfad und kleines Wäldchen an Ostufer des Hufis

Allerdings fragen sich nun nicht nur die Büschdorfer, wie der „Ring“ um den See eigentlich geschlossen werden soll. Im Gegensatz zu allen anderen Uferzonen gibt es auf der Ostseite nämlich keinen Platz, um direkt in Seenähe einen Weg zu bauen.



Hier verläuft bislang ein Trampelpfad an der Uferzone entlang, der zumeist durch ein kleines Wäldchen führt. Für einen neuen Weg müssten Bäume fallen, doch das ist weder im Sinne des Naturschutzes noch der Stadtverwaltung.



Radweg soll voraussichtlich 2022 gebaut werden

„Geplant ist vielmehr der Bau eines Radweges zwischen Büschdorf und Kanena, der unmittelbar westlich der Wallendorfer Straße verlaufen soll. Der Bauzeitraum ist von August bis November 2021 vorgesehen“, sagt der Beigeordnete für Stadtentwicklung, René Rebenstorf. In den Gremien des Stadtrates soll dazu eine Vorlage zum Baubeschluss diskutiert werden.

Und wenn der neue Radweg entlang der Ortsverbindungsstraße fertig ist, dann sollen am Südoststrand noch einmal die Bagger anrücken. Dann soll der Rundweg zwischen Wallendorfer Straße und der Schkeuditzer Straße in einen vernünftigen Zustand versetzt werden. Voraussichtlich soll 2022 gebaut werden, kündigt Rebenstorf an. (mz/dsk)