Hitzegewitter haben in und um Halle wenige Schäden angerichtet. Ab wann es wieder heiß werden könnte.

Halle (Saale)/MZ - Halle ist in der Nacht zum Freitag vor schweren Unwettern verschont geblieben. Die Leitstelle meldete drei wetterbedingte Einsätze wegen eines umgestürzten Baums, Wasser in einer Wohnung und einer überfluteten Straße.

Auch rund um Halle blieb es zumeist bei üblichen Sommergewittern. So sind keine gravierenden Schäden oder Behinderungen aus dem Saalekreis bekannt. In Landsberg wurde der Bahnhofstunnel überflutet.

Auf die Hitze folgte mit den Gewittern die Abkühlung und ein Regengebiet. In Halle soll es noch bis in die Abendstunden nass bleiben. Sonntag und Montag sollen die Temperaturen bereits wieder bis an und über die 30-Grad-Celsius-Marke steigen.