Gastronomie im Saalekreis Bauernschänke der Keramikscheune Spickendorf wird wieder eröffnet - das erwartet Besucher im Restaurant
Nach monatelanger Pause öffnet die Bauernschänke in Spickendorf wieder – moderner, frischer und doch voller Tradition. Geschäftsführer Sascha Schilling verrät, was Besucher erwartet.
12.08.2025, 06:00
Spickendorf/MZ. - Kaum eine Woche nach der Eröffnung der neuen Vinothek in der Keramikscheune Spickendorf kündigt Geschäftsführer Sascha Schilling bereits die nächste Neuerung an – und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Besucher: die Wiedereröffnung der Bauernschänke.