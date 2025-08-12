Nach monatelanger Pause öffnet die Bauernschänke in Spickendorf wieder – moderner, frischer und doch voller Tradition. Geschäftsführer Sascha Schilling verrät, was Besucher erwartet.

Bauernschänke der Keramikscheune Spickendorf wird wieder eröffnet - das erwartet Besucher im Restaurant

Die Bauernschänke der Keramikscheune in Spickendorf erstrahlt in neuem Glanz. Geschäftsführer Sascha Schilling hat sich für die Wiedereröffnung eingesetzt.

Spickendorf/MZ. - Kaum eine Woche nach der Eröffnung der neuen Vinothek in der Keramikscheune Spickendorf kündigt Geschäftsführer Sascha Schilling bereits die nächste Neuerung an – und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Besucher: die Wiedereröffnung der Bauernschänke.