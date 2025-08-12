weather sonnig
Gastronomie im Saalekreis Bauernschänke der Keramikscheune Spickendorf wird wieder eröffnet - das erwartet Besucher im Restaurant

Nach monatelanger Pause öffnet die Bauernschänke in Spickendorf wieder – moderner, frischer und doch voller Tradition. Geschäftsführer Sascha Schilling verrät, was Besucher erwartet.

Von Luisa König 12.08.2025, 06:00
Die Bauernschänke der Keramikscheune in Spickendorf erstrahlt in neuem Glanz. Geschäftsführer Sascha Schilling hat sich für die Wiedereröffnung eingesetzt.
Die Bauernschänke der Keramikscheune in Spickendorf erstrahlt in neuem Glanz. Geschäftsführer Sascha Schilling hat sich für die Wiedereröffnung eingesetzt. (Foto: Luisa König)

Spickendorf/MZ. - Kaum eine Woche nach der Eröffnung der neuen Vinothek in der Keramikscheune Spickendorf kündigt Geschäftsführer Sascha Schilling bereits die nächste Neuerung an – und erfüllt damit einen lang gehegten Wunsch vieler Besucher: die Wiedereröffnung der Bauernschänke.