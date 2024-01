Halle (Saale)/MZ - Die Protestwoche der Bauern ging in Sachsen-Anhalt am Freitagmorgen mit einer Blockadeaktion weiter. Rund um Halle wurden sämtliche Auffahrten zu den Autobahnen A9, A143, A38 sowie der A14 mit Traktoren und Autos blockiert.

Beim Protest an der A143 sagten die Bauern der Mitteldeutschen Zeitung wie es weitergehen wird. „Wir sind noch lange nicht am Ende, am Montag geht es zur Großdemo nach Berlin und da fahren wir mit Traktoren und Autos hin“, so ein Bauer.

Die Auffahrt zur A143 wurde am Freitag durch Traktoren blockiert. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Bauern gehen nach eigenen Angaben auch nicht davon aus, dass Regierung sich bewegen wird. „Es sei noch nicht genau klar wie, aber es wird einer Steigerungsstufe zu unseren Aktionen geben“, sagte einer der Demonstranten am Freitag.

Die Autobahnen sollen am Freitag noch bis 13 Uhr blockiert bleiben. Nach MZ-Informationen verlaufen die Bauernproteste bisher friedlich.