Seit 20 Jahren findet in Halle auf dem Marktplatz der Erntedank Bauern- und Blumenmarkt statt. Organisator Heiko Bauermann verrät, was es in diesem Jahr Neues gibt.

Halle/Steuden/MZ - Gucken, kosten, kaufen – das werden auch am kommenden Wochenende wieder mehrere Tausend Besucher auf dem Markt in Halle machen. Denn dort findet bereits zum 20. Mal der Erntedank Bauern- und Blumenmarktmarkt statt. Organisator Heiko Bauermann verrät gegenüber der MZ, was in diesem Jahr neu ist.