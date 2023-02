Die Abrissbagger sind abgerückt. Jetzt beginnt der Bau des neuen Quartiers. Eine Erinnerung an die Industriegeschichte soll aber bleiben.

Wohnen statt Ruinen: So geht es auf dem Gravo-Druck-Gelände weiter

Großprojekt am Reileck in Halle

Für die Tiefgarage (78 Plätze) wurde die Bodenplatte schon gegossen. Das Hauptgebäude bleibt und wird mit neuer Nutzung in das Areal integriert.

Halle (Saale)/MZ - 100 Jahre wurden am Reileck in Halle Bücher, Plakate und Postkarten gedruckt – ehe die „Gravo Druck“ 1992 in die Insolvenz schlitterte, 200 Mitarbeiter auf der Straße standen und die Industrieanlage zu einem der größten innerstädtischen Schandflecke verfiel.