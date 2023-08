In der Wittekindstraße soll ein 114 Jahre alter Kanal saniert werden. Was dort gemacht wird und wieso das Wetter wichtig ist.

Halle (Saale)/MZ - Diese Baustelle sorgt für Ärger und Verwirrung: Vor zweieinhalb Wochen wurden in der Wittekindstraße (Giebichensteinviertel) Kanaldeckel mit Bauzäunen abgesperrt und Parkverbotsschilder aufgestellt. Von montags bis freitags dürfen abschnittsweise zwischen 7 und 15 Uhr keine Autos stehen. Dass Arbeiten am Mischwasserkanal der Grund sind, brachte erst die MZ in Erfahrung. Im Baustellenkalender der Stadt fehlt die Wittekindstraße bis heute. Was Anwohner indes wütend macht: Arbeiter sind dort nicht zu sehen. Enden die Sommerferien, könnte es zu einem Parkplatzchaos kommen, weil Stellplätze ohnehin rar sind.