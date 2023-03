Kaputte Wege, Risse in Hauswänden: Anwohner in Halle sind wütend auf die Bahn

Sie haben genug von der Großbaustelle der Bahn nebenan: frustrierte Anwohner der Kasseler Straße in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Risse in Hauswänden, geplatzte Fliesen in Küche und Bad, zerstörte Grundstückseinfahrten, zerfahrene Gehwege, ausstehende Entschädigungen, Lärm und Dreck. Vor allem Dreck. Die Großbaustelle der Deutschen Bahn in Höhe Rosengarten sorgt für zunehmenden Unmut vor allem bei Bewohnern der Kasseler Straße.