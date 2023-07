Bevor wieder Züge rollen, wird gesperrt - Wie es am äußeren Bahnknoten in Halle weitergeht

Hier kommen Schwellen und Schienen zusammen: der Vormontageplatz an der Straße Alte Schmiede in Halles Osten

Halle (Saale)/MZ - Tonnenweise Stahl und Beton werden derzeit an der Straße Alte Schmiede in Halles Osten bewegt – mit einem Ziel: Wenn die Bahnstrecke dort für die weitere Modernisierung des äußeren Bahnknotens Halle vom 11. bis 22. August für Fern- und Güterzüge sowie die S-Bahn zwischen Halle und Zwickau gesperrt wird, soll alles vorbereitet sein. Am Morgen des 14. Augusts wird ein Eisenbahndrehkran auf den Gleisen parat stehen und Stück für Stück neue Weichen an Ort und Stelle in Richtung Haltepunkt Messe transportieren, wo sie dann in die Gleise eingebaut werden, wie Projektleiter Thomas Lukowiak ankündigt.