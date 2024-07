Vor dem Ratshof in Halle wird derzeit gebaut.

Halle (Saale)/MZ. - Ferienzeit ist Baustellenzeit. Was normalerweise vor allem für Autobahnen gilt, gilt in Halle nun auch für die Fußgängerzone. Seit Montag können Passanten auf der Ostseite des Marktplatzes vor dem Ratshof gelegentlich in Stau oder stockenden Verkehr geraten, denn mitten auf dem Platz ist eine große Baustelle eingerichtet worden.