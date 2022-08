Bauarbeiten am zentralen Saaleübergang sind pünktlich zum Laternenfest fertig

Halle (Saale) - Pünktlich zum Laternenfest, das am Freitag beginnt, gibt die Stadt schon am Donnerstag um 14 Uhr die Peißnitzbrücke wieder komplett frei. Für die Bewältigung der Besucherströme zwischen Peißnitzinsel und Ziegelwiese am Festwochenende sei die Nutzung der Brücke auf deren gesamter Breite wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sanierung hatte sich verzögert, nachdem unter anderem bei Strahl- und Korrosionsschutzarbeiten überraschend besondere Gesundheitsauflagen der Berufsgenossenschaft und arbeitsrechtliche Vorgaben einzuhalten waren. Zudem hatten brütende Rauchschwalben zwischenzeitlich für Einschränkungen in der Bautätigkeit gesorgt. Die Verzögerungen hatten in der Bevölkerung für Ärger gesorgt.