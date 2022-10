„Bäriger Chorpapa“ - Hunderte nehmen Abschied von Manfred Wipler

Viele Hallenser haben an der emotionalen Beerdigung des langjährigen Chorleiters Manfred Wipler teilgenommen. Wie sie ihn in Erinnerung behalten.

Halle (Saale)/MZ - Die Flügeltüren der Friedhofskapelle auf dem Südfriedhof sind weit geöffnet. Im Türrahmen steht eine junge Frau, die in einer Hand eine weiße Rose hält. Gedankenversunken betrachtet sie das große Porträtfoto neben den Blumenkränzen, das in der Mitte des Raumes aufgestellt ist. Sie gehört zu jenen Menschen, die Manfred Wipler über viele Jahre geprägt und begleitet hat. Der langjährige und stadtbekannte Chorleiter ist am 12. September im Alter von 81 Jahren nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben.