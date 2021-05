Bargeld, Kokain, Baseballschläger Bargeld, Kokain, Baseballschläger: Bei Unfall ertappt: Polizei nimmt Drogendealer fest

Halle (Saale) - Bereits am Montag 08. Februar 2021 gegen 21.30 Uhr ist es in der Wielandstraße in Halle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr ein 20-Jähriger verkehrsbedingt rückwärts die Wielandstraße und beachtete dabei nicht einen am Straßenrand geparkten ...