Nach der Pandemie hat sich der Trend zum bargeldlosen Bezahlen verstärkt. Wie Banken in der Saalestadt darauf reagieren und was das für die Hallenser bedeutet.

Halle (Saale)/MZ - Wer am Reileck in der nördlichen Innenstadt Geld abheben will, findet den nächsten Automaten erst im Mühlweg. Die Deutsche Bank hat ihre Selbstbedienungszone (SB-Zone) mit Zugang in der Ludwig-Wucherer-Straße im März geschlossen, die Kundenberatung bleibt am Standort jedoch erhalten.