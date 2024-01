Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Tränen flossen am Montag am Landgericht Halle: Die Richter verurteilten drei Angeklagte wegen mehrfachen Bandendiebstahls auf Baustellen. Die drei Rumänen hatten in und um Halle mehrfach teure Baumaschinen wie Rüttelplatten oder Kompressoren von Firmengeländen gestohlen und als Hehlerware in ihrem Heimatland an den Mann gebracht. Insgesamt soll ein Sachschaden in Höhe von rund 180.000 Euro entstanden sein.