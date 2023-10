Verkehr in Halle

Der Radschutzstreifen in der Ludwig-Wucherer-Straße wird ab Montag vergrößert.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag sollen die Arbeiten auf der Ludwig-Wucherer-Straße zwischen nördlicher Innenstadt und Paulusviertel beginnen. Wie groß die Radschutzstreifen künftig sein werden, ist bereits rot und grün auf dem Asphalt markiert. Doch kurz bevor der erste von fünf Bauabschnitten für den Verkehr gesperrt wird, verstärkt sich die Kritik an dem Umbau. CDU-Stadtrat Johannes Streckenbach stellt die Umgestaltung sogar gänzlich in Frage.