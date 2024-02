Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Fünf Wochen vor der geplanten Schließung hat in den real-Märkten im Neustadt Centrum und dem Halle-Center Peißen der Ausverkauf begonnen. Beide Standorte sollen bis Ende März geschlossen werden. Bis dahin können Kunden der Handelskette mit Preisnachlässen rechnen – solange der Vorrat reicht. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unseren Märkten rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, heißt es in einer zu Wochenbeginn verbreiteten Mitteilung. Zum Start waren etwa Kleidung, Geschirr und Haushaltsgeräte zu reduzierten Preisen im Angebot.