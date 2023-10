Ein 17-Jähriger hat am Wochenende in einem Zug zwischen Jena und Halle eine Familie mit einer Waffe bedroht. Wenig später konnte die Polizei Entwarnung geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Ein 17-Jähriger hat am Wochenende in einem Zug zwischen Jena und Halle eine Familie mit einer Waffe bedroht. Erst als der Jugendliche am Hauptbahnhof Halle von der Polizei gestellt wurde, konnte Entwarnung gegeben werden.