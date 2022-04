Bahnreisende pinkelt in Polizei-Dienstelle in Halle

Halle (Saale)/MZ - Eine 31 Jahre alte Frau hat am Sonntag die Bundespolizei beschäftigt. Zunächst war sie aufgefallen, weil sie ohne Ticket im ICE von Erfirt nach Halle saß. Ein Landespolitzist aus baden-Württemberg, der privat mit dem ICE reiste, schaltete daraufhin die Bundespolizei ein. Schon im Zug war die Frau aggressiv. Sie weigerte sich, ihre Personalien herauszugeben und soll den Beamten beleidigt haben.

Auch in Halle zeigte sich die 31-Jährige uneinsichtig. Unter anderem habe sie mit den Fingern einen Kopfschutz in Richtung der Einsatzkräfte angedeutet. Als die Polizisten sie mit zur Dienststelle nehmen wollten, versuchte die Frau zu fliehen. Letztlich wurde sie in Handschellen abgeführt. Auch die Bundespolizisten wurden von ihr wüst beschimpft. Letztlich urinierte sie noch in einen Dienstraum der Bundespolizei. Gegen sie wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.