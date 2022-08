Ein aufmerksamer Bürger hat in Halle die Bahnpolizei alarmiert, weil Jugendliche an einem Bahnübergang randaliert haben. Wieso sie sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen.

Die Polizei hat in Halle eine große Gefahr abgewendet.

Halle (Saale) - Glück im Unglück hatten am Donnerstagabend gegen 21 Uhr Bahnreisende und drei Teenager: Die Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren hatten Steine, eine Plastikflasche und andere Gegenstände auf die Gleise am Bahnübergang Karl-von-Thielen-Straße gelegt und wurden von der Bundespolizei ertappt. Zuvor hatte ein aufmerksamer Bürger die Randalierer der Polizei gemeldet.

Polizei nimmt jugendliche Randalierer in Halle fest

Die Beamten entfernten die Gegenstände und nahmen die Jugendlichen in Gewahrsam. Sie hatten zudem auch Schottersteine gegen die Signalanlage geworfen und Bleche aus der Ampe herausgerissen. Auch wenn zu dieser Zeit kein Zug fuhr, so droht ihnen dennoch eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Auch die Jugendlichen hätten sich bei ihrer Tat schwer verletzen können, wenn ein Zug den Streckenabschnitt passiert hätte.