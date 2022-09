Bahnhofsvorplatz in Halle gesperrt: Kran nimmt Teile der Hauptfassade ab

Halle (Saale)/MZ - In halle ist der Hans-Dietrich-Genscher-Platz vor dem Hauptbahnhof für Autos voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Hauptfassade des Gebäudes, für die ein Kran aufgestellt werden musste. „Wir lassen den Obelisken von der Mitte des Portals abnehmen und die Standsicherheit überprüfen“, sagte Bahnhofsmanager Karsten Kammler der MZ. Parallel dazu sollen die Hauben der Überreste von den Ecktürmen angehoben und Steine ausgetauscht werden.

Für Autos ist der Genscher-Platz tabu. Fußgänger können durch die Haupthalle den Bahnhof aber betreten. Foto: Dirk Skrzypczak

Sollten keine Schwierigkeiten auftreten, könnten die Arbeiten bereits am Mittwoch beendet werden. Dann würde die Vollsperrung am Donnerstag aufgehoben. Ausweichparkplätze gibt es in der Ernst-Kamieth-Straße. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. In den vergangenen Monaten hatte die Bahn das Nordportal sanieren lassen. Dazu wurden die Fassade gereinigt, schadhafte Stellen saniert und Fugen erneuert. Kammler zufolge soll der Rückbau des Gerüstes Ende September beginnen und im Oktober abgeschlossen sein.