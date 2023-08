Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - -Es ist keine 20 Jahre her, dass mit dem Rückzug von Bombardier das Ende von Halles einstigem industriellen Flaggschiff besiegelt schien. Doch weit gefehlt. 18 Jahre nach Gründung der Maschinenbau und Service GmbH Waggonbau Ammendorf (MSG) steht der Standort in Halles Süden gut da, so gut, dass 200 Jahre Waggonbautradition an diesem Freitag mit einem großen Mitarbeiterfest gefeiert werden sollen. Am Donnerstag hatte MSG schon zu einem offiziellen Festakt eingeladen.