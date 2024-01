Im Tarifstreit zieht die Gewerkschaft GdL die Zügel an. Wie die Deutsche Bahn versucht, den Nahverkehr eingeschränkt am Laufen zu halten.

Halle (Saale)/MZ - Die S-Bahn Mitteldeutschland reagiert mit einem Notfahrplan auf den angekündigten Warnstreik der Lokführer. So wird die S 3 ab Mittwoch zwischen Halle und Leipzig stündlich verkehren.

Vom Flughafen nach Schkeuditz werden Busse ebenfalls im Stundenrhythmus eingesetzt. Zwischen Halle und Wittenberg fahren Züge nur aller vier Stunden. Von Halle nach Eilenburg verkehren Busse im Zwei-Stunden-Takt. „Wir empfehlen allen Reisenden, sich dringend vorab im Internet zu informieren und nach Verbindungen zu suchen“, sagte eine Bahnsprecherin der MZ. Teilweise habe man Busse einplanen können.

Für den Regionalverkehr stünden diese Informationen erst an den Vortagen zur Verfügung. „Erst dann können wir prüfen, was wir tatsächlich anbieten können“, so die Bahnsprecherin. Unterdessen will die Lokführergewerkschaft GdL am Mittwoch ab 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Halle eine Kundgebung abhalten.