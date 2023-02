Im Advokatenweg wurde auf einem privaten Grundstück an zwei Robinien und einem Eschen-Ahorn die Säge angesetzt. Viele Bürger empören sich über das Vorgehen.

Bäume sollen im Giebichensteinviertel gefällt werden: Anwohner in Halle protestieren

Polizeibeamte sind am Montagmorgen im Advokatenweg angerückt. Dort haben Anwohner gegen die Fällung dreier Bäume protestiert.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen gegen 9 Uhr herrscht im Giebichensteinviertel Aufruhr: Im Advokatenweg/Ecke Reichardtstraße sollen Bäume gefällt werden. Ein hallesches Baumfäll-Unternehmen ist bereits vor Ort, gleich soll die Säge angesetzt werden. Die Nachricht eilt wie ein Lauffeuer durch die Nachbarschaft: Etliche Anwohner haben sich versammelt, um mit Transparenten und in Gesprächen ihren Protest gegen erneute Baumfällungen in Halle öffentlich zu machen.