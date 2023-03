Halle (Saale)/MZ - - So leer wie in dieser Woche ist Halles mexikanisches Badeparadies selten – nämlich nur dann, wenn im Maya mare statt badefreudiger Wasserratten die Handwerker das Sagen haben. Einmal im Jahr bleiben Bad und Saunabereich aufgrund einer Revision für den Besucherverkehr geschlossen, um all das zu erledigen, was im laufenden Betrieb nicht möglich ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.