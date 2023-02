Badeverbot: Kann der Hufeisensee in Halle in Zukunft Badegewässer werden? - Probleme und Herausforderungen

Halle (Saale)/MZ - Stille Wasser sind tief, sagt man. Und der Hufeisensee in Halles Osten ist ziemlich still, vor allem im Winter. Dann laufen nur wenige Menschen an seinem Ufer entlang, und niemand setzt sich mit einem Handtuch auf eine Wiese nahe des Wassers. Im Sommer ist das anders. Bei warmem Wetter baden viele Menschen (trotz Verbots) im „Hufi“, man kann Wasserski fahren oder tauchen und angeln. Doch was sich am Grund des Sees befindet, weiß niemand so genau.