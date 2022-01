In der Nacht zum Montag kam es in der Schimmelstraße in Halle zu mehreren Fahrzeugbränden- und Beschädigungen. Darunter waren auch Fahrzeuge des Ordnungsamtes in Halle.

Auf einem Parkplatz in Halle brannten in der Nacht zu Montag mehrere Pkw des Ordnungsamtes. Foto:

Halle/ dpa /DUR - Mehrere Fahrzeuge des Ordnungsamtes in Halle sind in der Nacht zum Montag beschädigt worden. Gegen 2 Uhr nachts seien mehrere brennende Autos auf einem Parkplatz an der Schimmelstraße in Halle gemeldet worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt, teils durch übergreifende Flammen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Dabei handelte es sich um Autos der Stadt und um private Pkw.

Zudem wurde ein weiteres in der Nähe abgestelltes Auto aufgebrochen. Ob es einen Zusammenhang zu den Pkw-Bränden gibt, war zunächst unklar. Die Schadenshöhe war am Nachmittag weiter unklar.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Halle per Telefon unter (0345) 224 2000 entgegen.