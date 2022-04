Autorin liest in Halle: „In der Schule macht Türkisch mehr Sinn als Latein.“

Olga Grjasnowa liest am Donnerstagabend im Literaturhaus aus ihrem Buch „Die Macht der Mehrsprachigkeit“. Sie will Sprachunterricht und „Muttersprache“ neu denken.

Halle (Saale)/MZ - Auf teuren, eilitären Privatschulen lernen Kinder, Französisch wie in Paris oder Englisch wie in Oxford zu sprechen. In sogenannten „Brennpunktschulen“ dagegen diskutiert man, ob der Nachwuchs auf dem Hof Russisch, Arabisch oder Kurdisch sprechen darf. Deutschland hat - gerde im Bildungswesen - ein seltsames Verhältnis zu Sprachen, so die Autorin Olga Grjasnowa.