Halle (Saale)/MZ. - Sandra Mosch hat Halle nie losgelassen. 1969 geboren, aufgewachsen in Büschdorf, studierte sie an der Burg Giebichenstein Industriedesign. Ihr Vater förderte sie, brachte sie in Malereikurse, kämpfte für ihre Bildungschancen. Heute ist sie Designerin, Mutter – und Autorin, lebt in Wien. Mit Halle fühle sie sich aber immer noch stark verbunden. Sie hat drei historische Kriminalromane geschrieben, die Halle im 19. Jahrhundert als Schauplatz haben. Drei packende Geschichten, intensiv recherchiert, lektoriert und gestaltet. Alles bereit für die Veröffentlichung – doch ein Verlag fehlt. Der Grund? Halle sei kein Markt.

