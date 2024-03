Vom 21. März bis zum 24 März findet in Leipzig die Buchmesse statt. Auch dieses Jahr lockt sie Bücherwürme, Autoren und Illustratoren an. Auch Hallenser sind dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Ein Frauenkonzentrationslager und das Leben in einem Schloss in der Renaissance. Zwei sehr gegensätzliche Themen. Diesem Gegensatz widmet sich Petra Reichenbach in ihrem Werk „Starke Frauen in der Lichtenburg“. Darin geht es um zehn Frauen, die auf dem Gelände des Schloss Lichtenburg lebten.