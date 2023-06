Den Autohändler S&G gibt es seit 125 Jahren – die Wurzeln liegen in Karlsruhe. Wie Halle in diese Geschichte passt und wie der Chef die Zukunft sieht.

So kamen die Westfahrzeuge nach dem Mauerfall nach Halle

Als keiner mehr Trabi und Co. wollte

Als hätte es Firmengründer Ernst Schoemperlen gewusst: Halle steht aber nicht für die Stadt Halle, sondern war 1908 die Werkstatt in Karlsruhe.

Halle (Saale)/MZ - Im Büro von Stephan Kinzel reduziert sich die Ausstattung auf das Wesentliche. Den Raum dominiert ein gigantischer Kaktus (echtes Grün spielt im Unternehmen eine wichtige Rolle, im Autohaus Halle wachsen zwei echte Bäume); auf einer Anrichte steht ein Modell des dreirädrigen Benz Patent-Motorwagens P1. Der Blick zurück in die Geschichte des Automobils passt zu einem Autohaus, dessen Wurzeln 125 Jahre in der Vergangenheit auf einem Hinterhof in Karlsruhe liegen.