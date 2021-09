„Autofreier Tag“: Hallenser nutzen Aktionstag und fahren kostenlos Bus und Bahn

Cornelia und Bernd Kalbitz sind am Mittwoch vom Auto auf die Tram umgestiegen. Als Ticket gilt an diesem Tag der Fahrzeugschein ihrer Pkw.

Halle (Saale) - Die Stadt Halle beteiligt sich am Mittwoch an der europaweiten Aktion „Autofreier Tag“. Unter anderem können Autofahrer alle Busse und Straßenbahnen der Havag kostenfrei nutzen, wenn sie den Fahrzeugschein ihrer Autos vorzeigen. Zudem sind mehrere Aktionen geplant wie Straßenfeste in allen Stadtteilen. So soll es in Neustadt ab 14 Uhr Seifenkistenrennen geben.

Auf der Silberhöhe wird in der Jessener Straße in der gleichen Zeit ein Fußballplatz aufgebaut. Im Osten der Stadt wird ab 16 Uhr in der Landsberger Straße ein Quartierfest gefeiert. In Heide Nord ist ab 14 Uhr ein Spendenlauf geplant. Im Zentrum starten Bürgerinitiativen am Weidenplan und in der Kleinen Klausstraße Bürgerfeste. Lob und Kritik kommt von den Grünen im Stadtrat. Man begrüße die Initiative, hätte sich aber bei der Umsetzung des Aktionstages mehr Mut gewünscht.