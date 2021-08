Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Halle - Radfahrer verletzt ins Krankenhaus

In Halle hat es wieder einen Unfall mit einem Radfahrer gegeben

Halle (Saale)/MZ

Am Montagmittag ist in Halle ein Radfahrer umgefahren und verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr in der Mansfelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen soll dabei eine 68-jährige Autofahrerin beim Abbiegen den vorfahrtberechtigten Radfahrer nicht beachtet haben.

Der Radfahrer zog sich bei dem Zusemmenstoß Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.