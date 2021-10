Autofahrer unter Drogen und mit 1,5 Promille in Halle unterwegs

Halle/ DUR/ lb - Ein Autofahrer alarmierte am Montagabend in Halle, Höhe der Magistrale, die Polizei, da sich ein in Schlängeln fahrender Pkw vor ihm befand. Dieser befuhr dann gegen 01.40 Uhr die B80 in Richtung Eisleben und konnte dort von den Beamten aufgegriffen werden.

Es stellte sich heraus, dass der 42-Jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zusätzlich 1,5 Promille intus hatte. Ein zusätzlicher Drogentest fiel ebenfalls positiv aus. Desweitere ist laut Polizei aufgefallen, dass die Kennzeichen nicht zum Wagen gehörten - dem wird nun nachgegangen.