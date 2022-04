Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte in Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Knoten An der Feuerwache/Richard-Paulick-Straße in Neustadt sind am Mittwochnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Es handelt sich laut Polizei um die Fahrer der beiden Wagen - eine 30 Jahre alte Frau und ein 23-jähriger Mann. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 30-Jährige die Vorfahrt nicht beachtet. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Wagen der Frau überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

Fahrgäste stürzen nach Vollbremsung im Bus

Erneut hat es Verletzte in einem Linienbus gegeben. Am Mittwochnachmittag musste ein Busfahrer in der Straße Zur Saaleaue stark bremsen, weil vor dem Bus ein Auto unvermittelt stoppte. Dadurch stürzten im Bus zwei Fahrgäste. Sie zogen sich Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sattelauflieger gerät in Brand

Bereits am Mittwochmorgen war auf der A14 bei Wallwitz der Auflieger eines Sattelzugs in Brand geraten. Der Fahrer hatte das Feuer an einer Achse bemerkt und das Gespann auf dem Standstreifen gestoppt. Dort koppelte er die Zugmaschine rechtszeitig ab, bevor die Flammen übergreifen konnten. Mehrere Feuerwehren löschten den brennenden Hänger, der mit Ziegelsteinen beladen war. Der Schaden soll sich auf rund 50.000 Euro belaufen.