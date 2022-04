Kind muss schwer verletzt in Klinik

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Sonntagabend ein Unfall auf der Silberhöhe in Halle geführt.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Silberhöhe ist am Montagabend ein drei Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Das Auto einer 66-Jährigen sei dem Kind in der Erhard-Hübener-Straße über den Fuß gerollt, berichtete Polizeisprecher Alexander Junghans. Das Kind wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.