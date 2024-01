Polizeikontrolle in Halle Auto ohne Licht kracht in Halle in Polizeiauto und haut ab

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein unbeleuchtetes Auto über den Boulevard in Halle und krachte in einen Streifenwagen der Polizei. Danach haute der Fahrer ab und landete am Glauchaer Platz im Gleisbett.