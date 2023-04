Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen wurde am Samstagnachmittag in Halles Süden ein Mensch leicht verletzt.

Auto landet nach Crash auf der Seite: Ein Verletzter bei Unfall in der Paul-Suhr-Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ - Gegen 15 Uhr kam es am Samstagnachmittag in der Paul-Suhr-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, in dessen Folge ein Auto auf der Seite landete. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt und wird medizinisch in einem Krankenhaus behandelt.

Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Diesterwegstraße war im Bereich der Kreuzung Paul-Suhr-Straße während der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Gegen 16 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.