Auto kracht gegen Brücke in Reideburg

Ein Mann ist am Mittwochabend im Osten der Stadt gegen eine Brücke gefahren.

Die Polizei war am Mittwochabend in Reideburg bei einem Unfall im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in der Äußeren Diemitzer Straße in Reideburg mit seinem Auto gegen die Mauer der kleinen Brücke über die Reide gefahren. Die Unfallursache ist noch nicht klar, andere Personen oder Drogen oder Alkohol waren laut Polizeiangaben nicht beteiligt. Der 24-Jährige war leicht verletzt, konnte aber aus eigener Kraft aus dem Auto aussteigen.