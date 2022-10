Auto in Halle-Neustadt getroffen - Polizei ermittelt: Wurden Betoneimer geworfen oder sind sie gefallen?

Am Freitagabend ist das Auto von Stadtwehrleiter Andy Ziems von einem kiloschweren Betonklotz getroffen worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Halle-Neustadt dauern an. Sie die mit Beton gefüllten Eimer geworfen worden oder auf die Straße gefallen?

Halle (Saale)/MZ - Nach den mutmaßlichen Betonklotzwürfen auf die Magistrale in Halle-Neustadt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Das berichtete Polizeisprecher Michael Ripke auf MZ-Anfrage. Jetzt würden beim Landeskriminalamt Spuren ausgewertet und Zeugen befragt.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Nacht zu Samstag befänden sich aber noch am Anfang, machte er deutlich. Derzeit lasse sich deshalb auch noch nicht sagen, ob die mit Beton ausgegossenen Kunststoffeimer von Unbekannten auf die Straße geworfen worden seien oder sich aus der Verankerung gelöst hätten.

Diese Eimer mit Beton wurden in Neustadt von einem Hochhaus auf die Magistrale geworfen. (Foto: Marvin Matzulla)

In der fraglichen Nacht war gegen 23 Uhr einer der mutmaßlich vom Dach eines leerstehenden Hochhauses am Zollrain stammenden Betoneimer gegen die Windschutzscheibe des Dienstautos von Stadtwehrleiter Andy Ziems gekracht. Die Scheibe zerbarst auf der Fahrerseite in sich, hielt dem etwa einen Kilogramm schweren Gefäß aber stand. Neben dem Schrecken erlitt der Stadtwehrleiter leichte Verletzungen an der Hand (die MZ berichtete). Der Vorfall sei entsetzlich und müsse aufgeklärt werden, kommentierte er das Geschehen.

Eine Frau, die kurz zuvor mit ihrem Freund im Auto die spätere Unfallstelle auf der Magistrale passierte, berichtete der MZ, auf der Straße hätten diverse zerbrochene Teile gelegen. Sie habe im ersten Moment geglaubt, es handele sich um zerborstene Blumentöpfe. Während ihrer Fahrt seien links und rechts neben dem Auto weitere Gegenstände auf die Straße gefallen. Die Frau hat der Polizei ihre Beobachtungen nach eigenen Worten bereits geschildert.

Die Frontscheibe wurde auf Kopfhöhe zerstört. (Foto: MZ/Matzulla)

Unterdessen hat sich die Behörde im Zusammenhang mit den Vorfällen auch an die Stadt gewandt, man stehe im Austausch, sagte Polizeisprecher Ripke. „Ziel ist es, dass das Haus vom Eigentümer so gesichert wird, dass der Zutritt für Unbefugte nicht möglich ist.“ Beamte hatten das ganze Hochhaus nach dem Vorfall durchsucht, auch, um die Herkunft der Betoneimer zu ermitteln. Menschen wurden dabei nicht angetroffen.