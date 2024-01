In der Nacht zum Freitag wurde in der Delitzscher Straße ein Pkw angezündet. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Auto in Halle angezündet: Feuerwehr muss Flammen in der Delitzscher Straße löschen

Halle (Saale)/MZ - Aus bisher ungeklärten Gründen geriet in der Nacht zum Freitag in Halle ein Pkw in Brand. Nach MZ-Informationen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz nach 0 Uhr zu dem Feuer in der Delitzscher Straße alarmiert.

Bei dem Auto handelte es sich um ein nicht zugelassenes Schrottfahrzeug, welches vollständig ausgebrannt ist. Auf dem Gelände wo sich das Auto befunden hatte, brannte vor wenigen Monaten bereits eine Baracke vollständig nieder. Im aktuellen Fall hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.