AfD will alle Parkplätze in Halle zählen lassen - Warum die Verwaltung dagegen ist

Wie viele Auto-Stellplätze gibt es in Halle? Dieser Parkplatz im Bereich Moritzzwinger in Halle soll langfristig zu einer Grünfläche umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung soll jeden Monat alle verfügbaren öffentlichen Parkplätze in ganz Halle zählen und Veränderungen detailliert öffentlich mitteilen. Das verlangt die AfD-Stadtratsfraktion. Ob das überhaupt machbar ist, ist unklar. Der Vorschlag soll in den nächsten Wochen in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert werden. Aus dem Rathaus kommt bereits Widerstand.